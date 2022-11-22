Злоумышленника арестовали за избиение водителя скорой помощи в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Правоохранители Арбатского района арестовали подозреваемого в избиении водителя автомобиля скорой помощи. Об этом сообщает сайт управления внутренних дел по ЦАО ГУ МВД РФ.

По данным ведомства, подозреваемый спровоцировал драку в Малом Новопесковском переулке, куда водитель прибыл по вызову пациента.

"Указав, что потерпевший якобы перегородил проезд прибывшему за ним такси, мужчина избил его, после чего скрылся", – отметили в МВД.

Уточняется, что водителю потребовалась госпитализация. По информации медиков, потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью.

В рамках расследования правоохранители арестовали 28-летнего местного жителя. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". На данный момент злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что в Москве 86-летняя женщина убила свою 52-летнюю дочь. Пенсионерка нанесла ей не менее 15 колото-резаных ранений. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

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