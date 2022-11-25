Основатель сети "Правда кофе" устроил драку в Москве

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Правоохранители арестовали основателя сети "Правда кофе" Филиппа Лейтеса за драку с полицейскими в Москве. Информацией об этом поделился ТАСС со ссылкой на представителя полиции.

По его словам, драка случилась в бизнес-центре недалеко от метро "Белорусская". Лейтес проводил время вместе с друзьями в одном из заведений, которое работало до 23:00. После его закрытия охранники попросили компанию покинуть здание, однако в ответ на просьбы они разбили стекло на двери.

На место происшествия вызвали полицейских. Нарушители были в состоянии алкогольного опьянения и оказали сопротивление правоохранителям, завязав с ними драку. Из-за этого пострадали двое сотрудников полиции.

По информации столичного ГУ МВД России, сообщения об инциденте поступили около полуночи 23 ноября. Полицейские зафиксировали разбитое стекло входной двери в бизнес-центре.



"На законные требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия данные граждане не реагировали, после чего все были задержаны и доставлены в отдел полиции", – поделились в МВД.

Пострадавшие правоохранители обратились в медучреждение. В сторону злоумышленников составили протоколы об административном правонарушении. Отмечается, что в СК передали все материалы для принятия решения по статье УК РФ.

Ранее сообщалось, что правоохранители Арбатского района задержали подозреваемого в избиении водителя автомобиля скорой помощи. Злоумышленник начал драку в Малом Новопесковском переулке, куда водитель прибыл по вызову пациента.

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