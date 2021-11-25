Ребенка, изъятого по делу о торговле людьми, готовят к усыновлению в России

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В России готовят к усыновлению ребенка, которого суррогатная мать родила для филиппинского бизнесмена Конрадо Потенсиано. После возбуждения уголовного дела по статье о торговле людьми он был изъят органами опеки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Игоря Трунова.

"Дети Кастро и Потенсиано находятся в Видновском детском доме. По ребенку Потенсиано процесс (усыновления) уже идет. Есть уже те, кто оформляет документы", – пояснил Трунов.

Известно, что расследование уголовного дела подошло к финальной стадии. Предъявление обвинения в окончательной редакции защита ожидает в ближайшее время.

Ранее московских врачей-репродуктологов и главу медцентра обвинили в 11 эпизодах продажи младенцев. Восемь из них уже окончены, а в трех случаях обвиняемые якобы не смогли завершить преступление.

По версии СК, врачи под видом лечения бесплодия незаконно использовали вспомогательные репродуктивные технологии и за вознаграждение передавали детей покупателям, нарушая основы правопорядка и нравственности.