Спасатель оценил шансы шахтеров в "Листвяжной" выжить

17:33
Фото: ТАСС/Максим Киселев
Эксперт по выживанию и безопасности и аттестованный спасатель МЧС Эдуард Халилов рассказал о шансах шахтеров, пострадавших в Кемеровской области, выжить и дождаться помощи, сообщает радио КП.
По словам специалиста, шансы на то, что в шахте есть выжившие, невысокие в связи с таким большим количеством погибших и пострадавших на данный момент.
"Условия крайне тяжелые и для самих людей, которые там оказались, и для спасателей", – пояснил Халилов.
Он уточнил, что шахты – это труднодоступные места и люди остаются в заблокированном состоянии в темноте и с трудностями дыхания из-за достаточного количества пыли и различных частиц в воздухе.
"Даже если у шахтеров есть дыхательные аппараты, то срок действия у них ограничен. Пока спасатели до них доберутся и смогут оказать профессиональную помощь, эвакуировать, количество пострадавших будет увеличиваться", – рассказал эксперт.
Однако, по словам спасателя, многое зависит и от места шахты, в котором оказались люди во время аварии. Шахтеры могут быть как заблокированы, так и иметь пути отхода или возможность спрятаться в нишах.
"Если повезет, могут продержаться сутки и больше. Резерв организма тоже достаточно серьезный", – добавил Халилов.
Утром 25 ноября стало известно о задымлении на шахте "Листвяжная" в городе Белове. По некоторым данным, очаг пожара находился в вентиляционной штольне. При этом возгорание не вызвало разрушений внутри шахты.
В результате ЧП, по последним данным, погибли 11 человек, еще 60 пострадали. Всего в шахте находились 285 человек, вывести на поверхность на данный момент удалось 239.
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