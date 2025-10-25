Тело мужчины с признаками насильственной смерти найдено на юго-востоке Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На юго-востоке Москвы обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти, сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по столице.

Тело с ножевыми ранениями обнаружили на Тихорецком бульваре. Предварительно установлено, что телесные повреждения нанесла жена погибшего.

В настоящий момент на месте инцидента работают следователи и криминалисты, выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

