25 октября, 22:52Происшествия
Тело мужчины с признаками насильственной смерти найдено на юго-востоке Москвы
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
На юго-востоке Москвы обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти, сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по столице.
Тело с ножевыми ранениями обнаружили на Тихорецком бульваре. Предварительно установлено, что телесные повреждения нанесла жена погибшего.
В настоящий момент на месте инцидента работают следователи и криминалисты, выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что на востоке Москвы двое мужчин в масках убили молодого человека, нанеся ему множественные удары. Мотивом стали личные неприязненные отношения. Несмотря на маскировку, полиция установила и задержала двух подозреваемых 2003 и 2005 годов рождения.