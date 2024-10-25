Antena 3: топливное пятно с олимпийский бассейн появилось у берегов Испании

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У берегов испанского населенного пункта Росас образовалось топливное пятно размером примерно с олимпийский бассейн. Причиной стало крушение рыболовецкого судна, передает телеканал Antena 3.

По информации телеканала, 34-метровый траулер Toni-Li Segundo с 1,5 тысячи литров топлива затонул еще 24 октября. Находящиеся на его борту члены экипажа были спасены, однако у судна пробило корпус. Сейчас специалисты пытаются устранить загрязнение размером 25 на 50 метров. Обстоятельства крушения также выясняются.

В августе этого года в Карибском море у Венесуэлы произошел разлив нефти. Как писали СМИ, разлив произошел с нефтеперерабатывающего завода Эль-Палито. На некоторых пляжах было обнаружено большое количество углеводородов, что повлияло на некоторые лодки.

Ранее танкер, перевозивший 1,4 миллиона литров мазута, затонул у берегов Филиппин. С судна удалось спасти 16 из 17 человек. Один человек после произошедшего пропал.