Более 20 рабочих задержали в Москве после конфликта на стройке

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московские полицейские доставили в отделение более 20 рабочих из-за конфликта, разгоревшегося на строительной площадке на Мичуринском проспекте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Накануне на стройке на Мичуринском проспекте произошел конфликт между рабочими, в ходе которого они оскорбляли друг друга на повышенных тонах. Полиция, прибыв на место, доставила 22 человека в территориальный отдел", – сказал представитель ведомств.

По его словам, конфликтная ситуация не переросла в потасовку, однако в отношении нарушителей были составлены административные протоколы.

В пресс-службе московского главка МВД подтвердили эту информацию, отметив, что в результате конфликта никто не пострадал.

"Сотрудники полиции в ходе профилактических мероприятий доставили в ОМВД со строительного объекта граждан, которые выясняли отношения на повышенных тонах", – заявили в ведомстве.

Там отметили, что по факту инцидента организована проверка.

Ранее в ГУ МВД по Москве сообщили о задержании пяти человек по факту драки у торгового центра на юге Москвы. В отношении четырех из них были составлены протоколы об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ.

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