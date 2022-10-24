Мужчина напал с кастетом на пассажира метро на станции "Молодежная"

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении с кастетом на пассажира метро на станции "Молодежная" Арбатско-Покровской линии. Об этом говорится в сообщении на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

"В ночное время на платформе станции "Молодежная" Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена между двумя пассажирами возник конфликт, в результате которого 28-летний приезжий нанес молодому человеку удар в область груди кастетом. Пострадавший был срочно доставлен в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью.

Подозреваемого в совершении преступления удалось задержать на 9-й Парковой улице. По словам задержанного, причиной конфликта стала кража пакета с его личными вещами, а орудие преступления он выбросил сразу же после нападения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей.

Ранее сообщалось, что пассажир столичного метро распылил содержимое аэрозольного баллончика в лицо пассажиру. Потерпевший не подсказал нетрезвому мужчине нажать на кнопку для открытия дверей на станции. Инцидент произошел в поезде, следовавшем по Большой кольцевой линии метро. Подозреваемого задержали на месте происшествия. Им оказался 29-летний приезжий.



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