В МВД сообщили о задержании пятерых участников драки у ТЦ на юге Москвы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Пять человек были задержаны по факту драки у торгового центра на юге Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы ГУ МВД России по столице.

"Незамедлительно прибывшими полицейскими пятеро участников конфликта задержаны и доставлены в территориальный отдел полиции, где в отношении четверых уже составлены протоколы об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ", – рассказали в ведомстве.

Правоохранительные органы продолжают проверку в связи с произошедшим конфликтом и уточняют обстоятельства инцидента.

По предварительной информации столичного главка МВД, между гражданами произошла словесная перепалка на бытовой почве, после чего началась драка. Конфликт произошел на Чертановской улице в Москве.

В начале октября в правоохранительные органы Москвы поступила информация о получении мужчиной телесных повреждений на улице Маросейке. По факту драки были задержаны два человека.

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