Движение на Волгоградском проспекте восстановлено

Движение на Волгоградском проспекте полностью восстановлено после аварии, сообщается в микроблоге ЦОДД в Twitter.

Цистерну, которая перевернулась, эвакуировали с проезжей части, коммунальные службы промывают дорогу.

В районе дома 103к1 движение перекрывали на несколько часов. Объехать участок можно было по Рязанскому проспекту или СВХ.

Ранее на Производственной улице столкнулись рейсовый автобус и шесть легковушек. По предварительным данным, женщине-водителю за рулем стало плохо. Она спровоцировала происшествие и в результате погибла. Серьезные травмы получил пешеход.