Волгоградский проспект полностью перекрыли после ДТП

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Движение на участке Волгоградского проспекта полностью перекрыли после аварии, сообщается в микроблоге Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

Ограничения ввели в районе дома 103к1, там перевернулся грузовик. Рабочие будут откачивать содержимое цистерны. Для проезда останется только дублер в сторону области.

"Прогнозов по времени нет, поэтому лучшее решение – отказаться от поездок по Волгоградке на ближайшие часы", – предупредили специалисты ЦОДД.

На Производственной улице столкнулись рейсовый автобус и шесть легковушек. По предварительным данным, женщине-водителю за рулем стало плохо. Она спровоцировала происшествие и в результате погибла. Серьезные травмы получил пешеход.

Движение на месте почти полностью заблокировано. Там работают сотрудники оперативных служб.