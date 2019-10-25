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Москва 24

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Происшествия

19:21 (обновлено 25.10.2019 19:32)

На северо-западе Москвы столкнулись четыре автомобиля

происшествия город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авария с участием четырех автомобилей произошла на северо-западе Москвы. Движение транспорта осложнено. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на собственный источник в столичных экстренных службах.

Инцидент произошел в Походном проезде, рядом с домом № 1. Две полосы движения перекрыты.

По данным ТАСС, три человека, в том числе ребенок, пострадали.

"Водитель, управляя легковым автомобилем типа "джип", совершил выезд на полосу встречного движения, после чего произошло столкновение с тремя другими автомобилями. В результате ДТП пострадали три человека, среди которых один ребенок", – сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

За вечер пятницы это ДТП стало уже третьим. Ранее на Волгоградском проспекте опрокинулся грузовик с газом. В результате аварии никто не пострадал. Движение на участке полностью перекрыли, там работают оперативные службы города.

Позднее стало известно о массовой аварии с участием автобуса и шести автомобилей на юго-западе Москвы, в которой погибла женщина-водитель легкового автомобиля. Ей стало плохо за рулем. Серьезные травмы получил пешеход.

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