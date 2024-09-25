Росздравнадзор выяснит причины смерти ребенка при родах в медцентре в Люберцах

Фото: 123RF/loft39studio

Росздравнадзор проверит причины гибели новорожденного в Московском областном центре охраны материнства и детства в Люберцах. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным СМИ, в Московском областном центре охраны материнства и детства на Октябрьском проспекте в Люберцах акушеры во время родов сломали ребенку ключицу и повредили жизненно важные органы. Новорожденный скончался через день в реанимации.

Отмечается, что Следственный комитет возбудил по факту случившегося уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

Ранее в Баку погибли четыре младенца при пожаре в Республиканском перинатальном центре. Еще три человека отравились дымом. Их госпитализировали в токсикологическое отделение клинического медцентра.