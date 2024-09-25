25 сентября, 16:25 (обновлено 25.09.2024 17:38)Происшествия
Росздравнадзор выяснит причины смерти ребенка при родах в медцентре в Люберцах
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Росздравнадзор проверит причины гибели новорожденного в Московском областном центре охраны материнства и детства в Люберцах. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным СМИ, в Московском областном центре охраны материнства и детства на Октябрьском проспекте в Люберцах акушеры во время родов сломали ребенку ключицу и повредили жизненно важные органы. Новорожденный скончался через день в реанимации.
Отмечается, что Следственный комитет возбудил по факту случившегося уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".
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