Стали известны подробности убийства двух детей и мужчины в Омской области

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Житель рабочего поселка Люблинский в Омской области, убивший брата супруги и двоих сыновей на фоне бракоразводного процесса, стрелял из ружья марки "Байкал". Об этом сообщает Life.ru.

По информации издания, к моменту трагедии супруги жили по отдельности уже около шести месяцев, однако накануне 36-летний мужчина приехал в дом к детям и 30-летней жене, чтобы попросить ее вернуться. Там же в день убийства находился 27-летний брат женщины.

Получив от супруги отказ, мужчина достал из сейфа ружье и выстрелил в ее брата. После этого он убил своего 3,5-летнего сына, который также находился в доме, и выстрелил в спину семилетнему сыну, оказавшемуся во дворе.

Женщине и находившейся с ней почти трехлетней дочери удалось скрыться у соседей и вызвать полицию. После содеянного мужчина покончил с собой.

Как сообщалось ранее, по факту произошедшего региональный главк Следственного комитета (СК) РФ возбудил уголовное дело по пунктам "а" и "в" части 2 статьи 105 ("Убийство двух и более лиц, в том числе малолетних"). Следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего и проводить опрос свидетелей. О ходе расследования уголовного дела поручил доложить глава СК РФ Александр Бастрыкин.

