Средства ПВО уничтожили четыре БПЛА над Черным морем и Крымом – МО РФ

Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Российские средства ПВО в ночь на 25 сентября уничтожили восемь вражеских беспилотников над Черным морем и территориями трех регионов. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны РФ.

"Четыре беспилотных летательных аппарата были уничтожены над северо-западной частью акватории Черного моря и над территорией Республики Крым", – говорится в публикации.

Кроме того, еще по два БПЛА самолетного типа сбили над территориями Курской и Брянской областей.

Ранее сообщалось, что вечером 24 сентября в Тульской области сработали средства ПВО из-за попытки атаки украинского беспилотника. БПЛА сбили. В результате никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было.



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