Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 сентября, 07:51

Происшествия

Средства ПВО уничтожили четыре БПЛА над Черным морем и Крымом – МО РФ

Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Российские средства ПВО в ночь на 25 сентября уничтожили восемь вражеских беспилотников над Черным морем и территориями трех регионов. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны РФ.

"Четыре беспилотных летательных аппарата были уничтожены над северо-западной частью акватории Черного моря и над территорией Республики Крым", – говорится в публикации.

Кроме того, еще по два БПЛА самолетного типа сбили над территориями Курской и Брянской областей.

Ранее сообщалось, что вечером 24 сентября в Тульской области сработали средства ПВО из-за попытки атаки украинского беспилотника. БПЛА сбили. В результате никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было.

Украинский беспилотник атаковал административное здание в Курске

Читайте также

происшествиярегионы
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика