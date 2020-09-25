Местные хотели устроить самосуд убийце девочки в Нижегородской области – волонтер

18:55
Фото: youtube.com/Регион-52
Руководитель поисково-спасательного отряда "Волонтер" в Нижнем Новгороде Сергей Шухрин рассказал Москве 24, что после того, как за остановкой в Неклюдове было найдено тело убитой 9-летней девочки, местные жители были готовы устроить самосуд.
Девятилетнюю девочку нашли мертвой недалеко от поселка Неклюдово в Нижегородской области. 24 сентября она после возвращения из школы вышла на остановке и не вернулась домой. Ее тело с признаками насильственной смерти было обнаружено вечером того же дня. Подозреваемый мужчина 1986 года рождения задержан. Как известно, ранее он был судим за грабежи и нанесение телесных повреждений. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
В ПСО "Волонтер" о пропаже девочки стало известно 24 сентября в 18:00. Через пару часов им пришла заявка от полиции, и около 50 волонтеров из города Бора и Нижнего Новгорода выехали в район Неклюдово, откуда пропала 9-летняя девочка. По словам руководителя волонтеров Сергея Шухрина, к поискам активно присоединилось местное население, которого было раза в три больше, чем волонтеров.
"Довольно быстро мы собрались, в 21:00 развернулись уже широкомасштабно, но практически сразу пришла команда "СТОП". Это когда идет проверка информации, никто никуда не бежит, все ждут. К тому времени ее нашли", – рассказывает Шухрин.
Девочку нашел один из местных жителей, который сразу позвонил участковому, который также является волонтером отряда.
Недалеко от остановки нашли пакет с вещами, в котором, по словам очевидцев, также были следы крови. Чуть дальше в кустах обнаружили саму девочку. Местные жители не расходились и пытались пробиться к месту, где нашли тело. Поэтому квадрат размером 300х300 метров пришлось оцепить, чтобы обеспечить безопасность места преступления для расследования.
К тому моменту уже был подозреваемый и предполагалось, что он может быть где-то недалеко. Волонтеры и полиция прочесывали поля, леса, прилегающие населенные пункты до утра, пока не нашли подозреваемого, отметил Шухрин.
"Напряженная ситуация была ночью, когда пошли слухи. Была опасность, что он не остановится. Стоял вопрос о том, чтобы ночью оповещать население о том, чтобы они не отправляли детей одних, раз маньяк на улице бегает. Хорошо разрешилось, что до выхода детей в школу его задержали", – добавил руководитель поисково-спасательного отряда.
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