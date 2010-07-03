МЧС не подтвердило информацию о задымлении в поликлинике Минобороны РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Информации о задымлении в поликлинике министерства обороны, которая находится на севере столицы, в МЧС не поступало. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Центр управления в кризисных ситуациях столичного главка ведомства.

"Заявок о происшествиях на улице 5-ой Магистральной не поступало", – сообщили в центре.

Источник агентства в экстренных службах ранее сообщал, что посетителей и персонал поликлиники Минобороны РФ на севере столицы эвакуировали из-за задымления.

25 сентября крупный пожар произошел на улице Большой Филевской. Горело отдельно стоящее административное здание на площади 300 квадратных метров. В 12:48 возгорание было полностью ликвидировано. Превышения ПДК вредных веществ в воздухе зафиксировано не было.