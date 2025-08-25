Пятеро фигурантов дела о взятке предстанут перед судом в Москве

Фото: depositphotos/andreyuu

В Москве перед судом предстанут пять обвиняемых по делу о получении и даче взятки, сообщает столичное управление СК России.

Фигурантами по уголовному делу являются трое бывших сотрудников полиции, предприниматель из сферы организации похорон и его сотрудница. По версии следствия, должностные лица одного из столичных отделов полиции получили деньги за сведения об умерших лицах на территории обслуживания.

Денежные средства передавались как через посредника, так и лично от предпринимателя. Полицейские задержали всех фигурантов дела, предъявили им обвинения и избрали меры пресечения.

Также на их имущество был наложен арест на сумму свыше 30 миллионов рублей, чтобы обеспечить приговор в части взыскания штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий.



"Следствием собран достаточный объем доказательств, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", – добавили в СК.

Ранее был арестован экс-министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморья. Мужчину заключили под стражу на два месяца по делу о получении взяток на 3 миллиона рублей. По версии следствия, чиновник получил взятки за согласование переуступки прав и обязанностей по договорам аренды трех лесных участков, а также за покровительство работе организации в лесопромышленной сфере.

