Пятеро фигурантов дела о взятке предстанут перед судом в Москве
В Москве перед судом предстанут пять обвиняемых по делу о получении и даче взятки, сообщает столичное управление СК России.
Фигурантами по уголовному делу являются трое бывших сотрудников полиции, предприниматель из сферы организации похорон и его сотрудница. По версии следствия, должностные лица одного из столичных отделов полиции получили деньги за сведения об умерших лицах на территории обслуживания.
Денежные средства передавались как через посредника, так и лично от предпринимателя. Полицейские задержали всех фигурантов дела, предъявили им обвинения и избрали меры пресечения.
Также на их имущество был наложен арест на сумму свыше 30 миллионов рублей, чтобы обеспечить приговор в части взыскания штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий.
"Следствием собран достаточный объем доказательств, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", – добавили в СК.
Ранее был арестован экс-министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморья. Мужчину заключили под стражу на два месяца по делу о получении взяток на 3 миллиона рублей. По версии следствия, чиновник получил взятки за согласование переуступки прав и обязанностей по договорам аренды трех лесных участков, а также за покровительство работе организации в лесопромышленной сфере.