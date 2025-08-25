Фото: 123RF/mexrix

В морге США нашли 20 разлагающихся тел за потайной дверью. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на ABC News.

Уточняется, что во время проверки морга инспекторы заметили непонятную дверь, которая была прикрыта картонным стендом. Проверяющие почувствовали запах разложения и решили зайти внутрь, но управляющий моргом, коронер Брайан Коттер, сказал этого не делать. Такая просьба еще больше насторожила инспекторов.

Следствие сообщает, что в секретной комнате лежало 20 разлагающихся тел, некоторые из них ожидали кремации около 15 лет. В ходе расследования стало известно, что морг выдавал родственникам погибших фальшивый прах. Против Коттера завели уголовное дело.

Ранее сообщалось, что очнувшаяся в морге пенсионерка из Курской области умерла через несколько дней. В областной администрации уточнили, что женщина скончалась в Курской областной клинической больнице, куда ее в стабильно тяжелом состоянии госпитализировали из Горшеченского района.