Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Роспотребнадзор проверит воздух в районе пожара в строительном магазине в Нахабине. Об этом сообщается в телеграм-канале управления Роспотребнадзора по Московской области.

Отмечается, что Роспотребнадзор совместно с Центром гигиены и эпидемиологии выехали на место для проверки воздуха на содержание загрязняющих веществ в районе границы жилой застройки.

В ведомстве подчеркнули, что результаты исследований будут опубликованы позже. В настоящее время ситуацию контролирует Роспотребнадзор.

В пятницу, 25 августа, произошел пожар в Нахабине на строительном рынке на площади 400 квадратных метров. Позже в МЧС заявили о локализации возгорания на площади 750 квадратных метров. В свою очередь, прокуратура Московской области поставила на контроль установление обстоятельств возникновения пожара на строительном рынке в городском округе Красногорске.



Пожар произошел на строительном рынке в Истре