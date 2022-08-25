Спасенная из Мещерского пруда 15-летняя девочка скончалась

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Девочка, которую спасли в Мещерском пруду во время купания скончалась, несмотря на оказанную медпомощь, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Уточняется, что Солнцевская межрайонная прокуратура займется установлением причин и обстоятельств произошедшего, а также проверит исполнение требований федерального законодательства о несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что двое детей утонули в канале имени Октябрьской Революции в Дагестане,

Все случилось недалеко от поселка Комсомольского Кизилюртовского района. 8-летний мальчик и 10-летняя девочка утонули во время купания.