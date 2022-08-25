Подозреваемого в убийстве ветерана ВОВ задержали в Башкирии

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Полицейские в Башкирии задержали предполагаемого убийцу 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны, сообщается в телеграм-канале ГУ МВД по региону.

Им оказался ранее судимый 63-летний местный житель. В настоящее время он задержан и передан в следственные органы.

По данным ведомства, мужчина хотел занять денег у пенсионера. После отказа он набросился на ветерана и причинил ему несовместимые с жизнью телесные повреждения. Затем предполагаемый убийца украл найденные при обыске дома денежные средства и скрылся.

Уточняется, что полиция продолжает оперативное сопровождение уголовного дела и устанавливает обстоятельства произошедшего.

По информации СК, тело 95-летнего мужчины с признаками насильственной смерти было найдено во дворе его дома в деревне Кадырово Илишевского района утром 25 августа. Тело обнаружила женщина, которая ухаживала за ветераном.