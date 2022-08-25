Полиция организовала проверку после избиения тремя подростками сверстника в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полиция организовала проверку после публикации в Сети видео с избиением тремя подростками сверстника в городском округе Шаховская. Об этом рассказала начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, в избиении участвовали местные жители от 15 до 17 лет. Правоохранители опрашивают свидетелей произошедшего.

По итогам проверки будет принято решение в соответствии с российским законодательством.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили после избиения 10-летнего ребенка на улице в Новосибирске. Конфликт между сверстниками произошел в Октябрьском районе. В результате потасовки мальчик 2012 года рождения был госпитализирован. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 Уголовного кодекса РФ.

