Дело возбудили после избиения мальчика на улице в Новосибирске

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Уголовное дело возбудили после избиения 10-летнего ребенка на улице в Новосибирске, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД РФ по региону.

Конфликт между сверстниками произошел в Октябрьском районе. В результате потасовки мальчик 2012 года рождения был госпитализирован. Дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 Уголовного кодекса РФ.

В настоящее время выясняются все детали случившегося и ведется розыск причастных к данному инциденту.

При этом в МВД сообщили, что в апреле 2022 года к правоохранителям уже поступало сообщение об избиении этого мальчика, тогда обидчика удалось найти.

Матери ребенка выдали направление на прохождение судмедэкспертизы для определения степени тяжести причиненного вреда, однако женщина проигнорировала данную процедуру, в связи с чем было отказано в возбуждении уголовного дела.

Ранее очевидцы рассказали о жестоком избиении девушки в Екатеринбурге. По их словам, мужчина после ссоры ударил девушку об асфальт, а затем начал ее душить.

Позже на место происшествия прибыли два наряда полиции и скорая помощь, девушка была госпитализирована в больницу. При этом, по мнению очевидицы, мужчина и пострадавшая могли находиться в нетрезвом состоянии.