Правозащитница объяснила, как напавший на члена СПЧ Каляпина оказался в его доме

11:11
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Правозащитница Ева Меркачева заявила, что член Совета по правам человека при президенте РФ Игорь Каляпин сам позвал напавшего к себе домой, так как тот хотел поговорить, сообщает "Газета.ру".
"Он в последнее время в основном находится у себя в домике небольшом в Нижегородской области. У него там есть сосед, который сотрудник правоохранительных органов. Вот он был у него в гостях, и там был этот человек", – рассказала Меркачева.
При этом, как подчеркнула правозащитница, Каляпин изначально поверил, что мужчина является сотрудником МВД, в частности начальником угрозыска УВД Нижегородской области.
"Они пришли вдвоем к нему домой, он сбил его с ног, сказал, что у него есть какой-то заказ якобы. Каляпин стал возмущаться, что происходит, тот стал его душить. Потом он разбил дверь, в двери было стекло, вытащил осколок стекла и стал его резать", – пояснила Меркачева.
Она выразила мнение, что на члена СПЧ мог совершить нападение человек, который был не доволен его правозащитной деятельностью.
"Очень много маргинальных людей, которые в принципе не любят Каляпина, такие всякие агенты и прочее, которые считают, что он слишком много высказываний резких делал", – отметила Меркачева.
Однако, как подчеркнула правозащитница, Каляпин все равно является идеологом борьбы с пытками, и он сделал для этого многое, в том числе ездил по пыточным зонам и составлял обращения в СК РФ.
"Тут сложно сказать. Не думаю, что тюремщики заказчики. Мне кажется, это какой-то маргинальный тип скорее всего, которому в принципе могла не нравиться деятельность Каляпина", – заключила Меркачева.
Происшествие случилось вечером 24 августа. Нападавший, по данным СПЧ, пытался задушить Каляпина и порезать ему лицо. Потерпевший сумел вызвать полицию, и преступника задержали. В настоящее время ведутся следственные действия. Сам Каляпин находится в больнице.
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