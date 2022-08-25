На члена СПЧ Каляпина напали в Нижегородской области

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На члена Совета по правам человека при президенте РФ Игоря Каляпина, который ранее возглавлял "Комитет против пыток" (организация признана в РФ иноагентом), напали в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба СПЧ.

Происшествие случилось вечером 24 августа. Нападавший, по данным Совета, пытался задушить Каляпина и порезать ему лицо.

"Наш коллега сумел вызвать полицию, и преступника задержали. В настоящее время ведутся следственные действия. Сам пострадавший сейчас находится в больнице с подозрением на сотрясение мозга", – говорится в телеграм-канале ведомства.

Сам Каляпин рассказал РИА Новости, что нападавший представился ему сотрудником полиции из Нижнего Новгорода. Член СПЧ поведал, что компания отмечала день рождения в глухой деревне.

"И этот человек вдруг на меня напал... Он ничего не объяснил, он сказал, что ему надо меня убить, что он добросовестно пытался сделать 15–20 минут, он меня избивал, пытался осколком стекла горло проколоть", – отметил Каляпин.

Он добавил, что сейчас находится в больнице и чувствует себя нехорошо. По его словам, у него сотрясение и сломан нос.

Каляпин пояснил, что после интервью с "одним из популярных блогеров" к нему подходят люди на улице, жмут руку и предлагают помощь. Если есть такие граждане, подчеркнул мужчина, то есть и те, кто настроен недоброжелательно.

"Сейчас полиция выясняет, сотрудник он или не сотрудник. Наверное, он какой-то не очень адекватный. Наверное, еще выпил алкоголь и ему снесло крышу", – предположил член СПЧ.

Он заключил, что нападавшего задержали.

Ранее сообщалось, что мужчина 1984 года рождения в вагоне поезда Москва – Самара напал на главного редактора "Новой газеты", лауреата Нобелевской премии Дмитрия Муратова. По словам Муратова, два человека облили его масляной краской с ацетоном, из-за чего появилось сильное жжение в глазах. Он добавил, что нападавшие выкрикнули: "Муратов, вот тебе за наших пацанов".

