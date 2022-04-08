В МВД подтвердили задержание подозреваемого в нападении на главреда "Новой газеты"

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В Москве задержан один из подозреваемых в нападении на главного редактора "Новой газеты", лауреата Нобелевской премии Дмитрия Муратова. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЦФО.

"Сотрудниками линейного управления МВД России на станции Москва – Рязанская в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан житель столицы 1984 года рождения, подозреваемый в причастности к инциденту, произошедшему 7 апреля в поезде сообщением Москва – Самара", – рассказали в ведомстве.

Уточняется, что правоохранители продолжают устанавливать второго участника происшествия.

По данным средств массовой информации, причиной нападения стало несогласие с позицией Муратова относительно специальной военной операции России на Украине.

Инцидент произошел вечером 7 апреля в вагоне поезда Москва – Самара. По словам Муратова, его облили масляной краской с ацетоном, из-за чего появилось сильное жжение в глазах. Он добавил, что нападавшие выкрикнули: "Муратов, вот тебе за наших пацанов".

Позже "Новая газета" сообщила, что главный редактор издания прошел медицинское обследование. У него диагностировали ожог глаз и конъюнктивы, роговица осталась цела.