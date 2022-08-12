На британского писателя Салмана Рушди напали в Нью-Йорке

19:02
Фото: youtube.com/June 24
Британский писатель индийского происхождения Салман Рушди подвергся нападению неизвестного перед лекцией в Институте Чаутокуа в Нью-Йорке. Об этом сообщает Associated Press.
Корреспондент агентства стал свидетелем нападения. По его словам, злоумышленник забрался на сцену в момент, когда писателя представляли публике, и стал его избивать. Нападавшего задержали на месте.
По информации РИА Новости, Рушди, предположительно, получил ранение в шею и был доставлен в больницу. При этом о состоянии писателя не сообщается.
Салман Рушди получил скандальную известность в 1988 году после публикации романа "Сатанинские стихи", который вызвал гнев мусульманского сообщества из-за сходства одного из персонажей с пророком Мухаммедом. В 1989 году верховный лидер Ирана аятолла Хомейни публично проклял Рушди и приговорил его к смерти, призвав мусульман всего мира исполнить приговор.
Ранее неизвестные избили бывшего бойца UFC и актера Олега Тактарова в курортном штате Кинтана-Роо на юге Мексики. По словам самого Тактарова, нападение произошло около недели назад после того, как он заступился за девушку, у которой возник спор с охраной местного отеля. Злоумышленников, по словам актера, было порядка 10 человек, они ударили его по голове.
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