Автор карикатур на пророка Мухаммеда погиб в ДТП в Швеции – СМИ

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Фото: depositphotos/adandr
Шведский автор карикатур на пророка Мухаммеда Ларс Вилкс и его охрана погибли в результате столкновения с грузовым автомобилем. Об этом сообщает телеканал SVT.
Уточняется, что авария произошла в воскресенье, 3 октября, на магистрали Е4 в шведской провинции Крунуберг. По предварительным данным, в момент ДТП обе машины загорелись. Водитель грузовика получил серьезные травмы и находится в больнице, его уже допросили.
Вилкс стал известен из-за своих карикатур на мусульманского пророка Мухаммеда. В 2007 году художник нарисовал собаку с головой пророка. Изображение отклоняли шведские выставки и галереи, в итоге его напечатала местная газета Nerikes Allehanda.
Публикация возмутила мусульман по всему миру. Из-за карикатуры Вилксу угрожали убийством. Запрещенная в России террористическая организация "Аль-Каида" внесла художника в список "главных врагов ислама" и назначила награду в 100 тысяч долларов за его голову. С тех пор Вилкс круглосуточно жил под охраной полиции.
Ранее сообщалось, что в автокатастрофе в ЮАР погиб недавно избранный мэр Йоханнесбурга Джолиди Матонго. Авария произошла в Соуэто, там проходила кампания одной из партий в преддверии муниципальных выборов. Матонго сопровождал президента ЮАР Сирила Рамафосу.
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