СК возбудил дело после гибели рабочего при падении из строительной люльки на севере Москвы

10:20
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших гибель рабочего на севере столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК РФ по городу Юлию Иванову.
Инцидент произошел во вторник, 24 августа, на улице 800-летия Москвы. Двое рабочих ремонтировали фасад жилого дома, и при поднятии в строительной люльке оборвался трос. В результате опрокидывания подъемника один рабочий 1998 года рождения упал с высоты 16-го этажа и погиб, второй рабочий смог удержаться и был спасен прибывшими сотрудниками экстренных служб.
Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека").
На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего. Назначены необходимые судебные экспертизы.
Ранее сообщалось, что проводится прокурорская проверка случившегося. На месте происшествия прибыл первый заместитель Тимирязевского межрайонного прокурора Сергей Турчин.
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