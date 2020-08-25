Российско-турецкий патруль обстреляли в Идлибе

12:39
Фото: AP Photo/Baderkhan Ahmad
Российско-турецкий патруль в сирийском Идлибе обстреляли из гранатомета, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр перемирия.
Как уточняется, ранения получили два российских военных, поврежден бронетранспортер.
В сообщении говорится, что в ходе проведения 23-го совместного российско-турецкого патрулирования трассы М-4 в районе населенного пункта Урум-Эль-Джауз в южной части зоны деэскалации Идлиб колонна патруля была обстреляна из ручного противотанкового гранатомета.
На данный момент патрулирование прекращено, военнослужащие РФ вернулись на базу.
Пострадавшим на месте оказали медпомощь, они находятся в удовлетворительном состоянии. Поврежденный бронетранспортер эвакуировали.
Ранее сирийский военнослужащий погиб в результате нанесения авиаудара американским самолетом. Инцидент произошел рядом с сирийским городом Эль-Камышлы. Еще двое военнослужащих пострадали в результате инцидента.
4 августа на юго-западе Дамаска была проведена воздушная атака по столице Сирии. Сообщалось, что удар произвели вертолеты Израиля. В результате атаки был нанесен материальный ущерб городу.
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