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25 июля, 14:57

Происшествия

В Москве задержан молодой человек за комментарий с оправданием терроризма

Фото: depositphotos/doomu

В Москве задержали 20-летнего молодого человека, который оставил в интернете комментарий с оправданием терроризма. Об этом столичный главк СК РФ сообщает в своем телеграм-канале.

По версии следствия, задержанный не позднее 27 июля 2023 года опубликовал под видео на видеохостинге комментарий об оправдании терроризма. Противоправные действия были выявлены при совместной работе столичного СК и оперативников. Молодому человеку предъявлено обвинение по статье "Публичное оправдание террористической деятельности", решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал телеведущую Татьяну Лазареву (признана в РФ иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по делу об оправдании терроризма. Суд постановил заключить Лазареву под стражу сроком на два месяца. Мера вступит силу с момента экстрадиции телеведущей или ее задержания на территории РФ.

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