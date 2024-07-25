25 июля, 14:05 (обновлено 25.07.2024 14:23)Происшествия
Людей эвакуировали из здания ГМИИ имени Пушкина
По его информации, обстановка спокойная. Посетители покинули основное здание, однако причина неизвестна.
В настоящее время музей возвращается в штатный режим работы.
Ранее посетителей и сотрудников торгового центра, который расположен на улице Перерве в Москве, эвакуировали из-за тления утеплителя на крыше. Сведений о пострадавших не поступало. Пожар был оперативно потушен.
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