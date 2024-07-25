Людей эвакуировали из здания ГМИИ имени Пушкина

Видео: Москва 24

В здании Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина прошла эвакуация людей, сообщает корреспондент Москвы 24.

По его информации, обстановка спокойная. Посетители покинули основное здание, однако причина неизвестна.

В настоящее время музей возвращается в штатный режим работы.

Ранее посетителей и сотрудников торгового центра, который расположен на улице Перерве в Москве, эвакуировали из-за тления утеплителя на крыше. Сведений о пострадавших не поступало. Пожар был оперативно потушен.