Фото: телеграм-канал "Вести Татарстан"

Пострадавший при взрыве газа в жилом доме в Нижнекамске находится в тяжелом состоянии, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Нижнекамского района.

"Все пострадавшие были доставлены в Нижнекамскую ЦРМБ в течение 20 минут после происшествия. Один из них находится в тяжелом состоянии с ожогами 3-й степени. На данный момент в Нижнекамск уже прибыли специалисты РКБ (Республиканской клинической больницы. – Прим. ред.), которые составили план лечения пациента", – отмечается в сообщении.

Уточняется, что каждому пострадавшему была оперативно оказана первая помощь. В настоящее время на месте инцидента и в пункте временного размещения находится медперсонал.

По словам руководителя исполкома Нижнекамского района Татарстана Романа Булатова, в результате ЧП пострадали два человека, им оказывают необходимую помощь. Кроме того, один гражданин пострадал достаточно серьезно. У него диагностировали порядка 80% ожогов тела.

В свою очередь, соседи рассказали о жильце взорвавшейся в Нижнекамске квартиры, сообщает телеканал "360".

По словам одного из соседей, в квартире жил мужчина в возрасте 25–27 лет. Он охарактеризовал его как вменяемого и хорошего человека. Однако он не смог рассказать, были ли у мужчины проблемы со спиртным. Помимо этого, сосед не стал называть предполагаемую причину случившегося.

"Я шокирован не менее, чем другие", – отметил мужчина.

Одна из жительниц рассказала, что слышала накануне от соседей о якобы угрозе жильца всех взорвать. Однако сама она видела мужчину и не приметила ничего странного в его поведении. По ее словам, он был спокоен, но не исключает того, что на мужчину мог повлиять алкоголь.

Она добавила, что соседи говорили о неком заболевании жильца квартиры. Но официальной информации о предполагаемых диагнозах нет.

На место инцидента прибыл мэр Нижнекамска Рамиль Муллин. Он обратился к местным жителям с просьбой пока не заходить в дом. По его словам, сейчас необходимо обеспечить безопасность жильцов и понять, что далее делать с домом. Также Муллин попросить жителей сохранять спокойствие.

По его словам, для жильцов, чьи квартиры пострадали в результате ЧП, организовали пункт временного размещения в школе. Муллин попросил остальных людей, особенно пожилых и тех, у кого есть дети, не стоять на жаре и подумать о своем размещении. Кроме того, у всех жильцов собрали контакты для оперативного предоставления им информации.

Взрыв газа произошел на первом этаже пятиэтажного жилого дома на проспекте Вахитова в городе Нижнекамске в Республике Татарстан 25 июля. Отмечается, что за взрывом последовало возгорание. Из здания после инцидента спасли девять человек, в том числе одного ребенка, еще 15 человек покинули дом самостоятельно.

Немногим позже следователи возбудили уголовное дело после взрыва газа в многоквартирном доме.

По предварительным данным, перед происшествием мужчина вышел на балкон покурить, после чего его ударной волной выбросило на улицу. Источник утечки газа устанавливается.

Взрыв газа произошел в многоэтажном доме в Нижнекамске