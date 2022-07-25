Стрельба произошла в аэропорту Далласа – СМИ

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Стрельба произошла в аэропорту техасского Далласа. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные местной полиции.

Происшествие случилось в Dallas Love Field Airport. В здании объявили эвакуацию, рейсы задержали. По предварительной информации, пострадавших и погибших нет.

По данным СМИ, стрельбу устроила 37-летняя женщина. Телеканал сообщил, что она успела сделать несколько выстрелов в потолок аэропорта до того, как ее задержали. В настоящее время она находится в больнице.

Ранее сообщалось, что жертвами стрельбы в парке Лос-Анджелеса стали два человека, еще пятеро получили ранения. Уточнялось, что выстрелы прозвучали в районе Сан-Педро. По данным городской полиции, вероятно, что стрельба началась из-за конфликта между двумя группами.

