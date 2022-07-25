Мама избитого в Нижнем Новгороде подростка заявила, что сын боится выходить из дома

19:39
Фото: телеграм-канал "Подъем"
Избитый в Нижнем Новгороде 14-летний подросток боится выходить из дома после произошедшего. Об этом РЕН ТВ рассказала мама мальчика.
По словам женщины, подросток сильно напуган. Она сообщила, что его "еле вытащили на улицу" для поездки к следователю.
"Очень плохое состояние. Я думаю, будем обращаться к психологу, психиатру", – сказала женщина.
Она поведала, что сразу после нападения подросток спрятался в магазине, а после позвонил маме и попросил прийти за ним. Женщина добавила, что мальчик был побитый и грязный.
"Я его забрала, мы побежали домой. Нас обоих трясло", – рассказала мама пострадавшего.
Родители подростка хотят наказания для всех мужчин, которые издевались над их сыном. Женщина подчеркнула, что публикация ролика с издевательствами в Сети является унижением достоинства человека.
"Мы хотим, чтобы они ответили по закону. Не только один этот человек, который избивал нашего ребенка, а все остальные тоже", – отметила мать пострадавшего ребенка.
На видео, распространившемся в Сети, несколько мужчин оскорбляли мальчика с длинными волосами. Когда же он попытался убежать от них, они толкнули его на землю. Нижегородский детский омбудсмен Маргарита Ушакова начала проверку после произошедшего. Она добавила, что будут приложены все усилия для того, чтобы собрать информацию об участниках инцидента.
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