Погибший в горах Кабардино-Балкарии оказался известным борцом

Фото: 07.mchs.gov.ru

Турист, погибший в горах Кабардино-Балкарии, оказался известным в республике борцом вольного стиля, сообщает РИА Новости.

Погибший Ахмед Жилетежев выступал двойным зачетом за Санкт-Петербург и Кабардино-Балкарию. Он был победителем и призером всероссийских соревнований, а весной стал бронзовым призером первенства России по вольной борьбе среди юниоров до 21 года в весовой категории до 70 килограммов.

Рано утром спасатели обнаружили его тело. Турист из Санкт-Петербурга накануне упал в ущелье на высоте 2,5 тысячи метров в Приэльбрусье. Жилетежев был в составе туристической группы из девяти человек, которая не регистрировалась в МЧС.

Тело без признаков жизни спустили в поселок Эльбрус и передали оперативно-следственной группе правоохранительных органов. Еще двум участникам также потребовалась помощь для спуска с горы.