Пропавший в Подмосковье олимпийский чемпион по борьбе Иваницкий найден мертвым

Фото: ТАСС/Игорь Уткин

В Подмосковье обнаружили тело олимпийского чемпиона 1964 года по вольной борьбе, спортивного журналиста Александра Иваницкого, сообщает ТАСС.

Ранее спортсмен пропал. Его поисками занимались волонтеры отряда "Лиза Алерт" и спасатели.

"К сожалению, Иваницкий погиб. Его тело обнаружено", – сказал представитель отряда.

Бывший спортсмен пропал 22 июля. Он пошел в лес за грибами и не вернулся. Его вещи и телефон обнаружили возле реки Вейны в окрестностях Рузы.

Его сын Владимир полагал, что у него могли случиться проблемы с сердцем, когда он вошел в воду. В поисковой операции участвовали полиция, а также подразделения МЧС и Мособлпожспаса. Кроме того, к поискам были привлечены водолазы и вертолет.