Сын олимпийского чемпиона Иваницкого сообщил, что поиски отца продолжаются

Фото: ТАСС/Игорь Уткин

Сын олимпийского чемпиона 1964 года по вольной борьбе Александра Иваницкого, Владимир, опроверг информацию о том, что пропавший бывший спортсмен найден, сообщает ТАСС.

Ранее появились сведения, что Иваницкий был найден в лесу.

"Информация, что отец найден и я нахожусь с ним в больнице, – неправда. Поиски продолжаются", – сообщил Иваницкий-младший.

Бывший спортсмен пропал 22 июля. Он пошел в лес за грибами и не вернулся. Его вещи и телефон обнаружили возле реки Вейны в окрестностях Рузы.

Владимир полагает, что у него могли случиться проблемы с сердцем, когда он вошел в воду. В настоящий момент в поисковой операции участвует полиция, а также подразделения МЧС и Мособлпожспаса. Кроме того, к поискам привлечены водолазы и вертолет.