Олимпийский чемпион по борьбе Иваницкий пропал в Подмосковье

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Сотрудники подмосковной полиции двое суток разыскивают олимпийского чемпиона по вольной борьбе 1964 года Александра Иваницкого, который ушел в лес за грибами и не вернулся, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"22 июля в окрестностях Рузы ушел в лес за грибами и пропал 82-летний Александр Иваницкий. Ведутся его поиски", – говорится в сообщении.

Как уточняется, вещи пропавшего нашли около реки Вейны, рассматривается версия, что он утонул.

"Для поисков привлечены водолазы и вертолет", – добавил собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МЧС по Московской области агентству сообщили, что в поисках также задействованы подразделения МЧС и "Мособлпожспаса".

Ранее ГКУ Московской области "Мособлпожспас" выпустил рекомендации по соблюдению правил безопасности во время сбора грибов и ягод. Жителям Подмосковья напомнили, что во время сезона походов за грибами и ягодами ежегодно теряются сотни людей. В связи с этим "Мособлпожспас" предложил соблюдать ряд правил, которые помогут ориентироваться в лесу.

В частности, в ведомстве предложили рассказать близким о маршруте и ориентировочном времени возвращения. Кроме того, в лес посоветовали брать полностью заряженный мобильный телефон, а также свисток, который может понадобиться для подачи сигнала.

