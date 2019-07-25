Пожар на складе в Подмосковье ликвидирован

Крупный пожар на складе в городском округе Красногорск локализован, сообщает телеканал Москва 24.

На сайте ГУ МЧС по региону говорится, что сообщение о возгорании поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС в 20:35. В 21:33 пожар удалось локализовать на площади порядка 200 квадратных метров. В 22:07 открытое горение ликвидировали. С огнем боролись 53 человека.

Пожар на площади около 200 "квадратов" локализовали на складе в Красногорске

Ранее сообщалось, что два человека погибли при пожаре в квартире в поселке совхоза "Архангельское" на территории Наро-Фоминского городского округа. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров.

