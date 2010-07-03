Опубликовано видео с места пожара в лагере в Хабаровском крае

Фото: СК РФ

Следственный комитет опубликовал видео с места пожара в лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края. На кадрах видно, что палаточный лагерь почти полностью выгорел, остались лишь испепеленные опоры каркасов и кроватей.

По факту происшествия возбуждено дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

Уголовное дело будет расследовать центральный аппарат СК. Такое поручение дал председатель СК Александр Бастрыкин. Он потребовал дать оценку произошедшему, установить виновных лиц, а также причины возгорания.

На месте ЧП продолжают работать следственно-оперативная группа, следователи и криминалисты. Изымается необходимая для расследования документация. Допрашиваются работники лагеря, отдыхающие, должностные лица контрольно-надзорных органов. Проводятся следственные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Появилась уже и первая неофициальная версия возгорания – это неисправность обогревателя, который отапливал палаточный лагерь. Сейчас рассматриваются и другие всевозможные версии произошедшего.

Пожар вспыхнул накануне на территории палаточного городка на территории горнолыжного комплекса "Холдоми". Из 26 палаток сгорели 20. Общая площадь возгорания составила 2,4 тысячи квадратных метров. К ликвидации пожара привлекались 28 человек и девять единиц техники.

На месте находились 189 детей. В результате ЧП пострадали трое детей, они сейчас находятся в больнице. Еще одна девочка 2008 года рождения в результате полученных травм скончалась. Власти Хабаровского края выплатят семье погибшей девочки один миллион рублей.

Сообщается, что работа комиссии, которая изучала базу отдыха, будет проверена. Разрешения на открытие лагеря никто не давал.

