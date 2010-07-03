Два человека погибли при пожаре в Наро-Фоминском городском округе

Фото: ГУ МЧС по Московской области

Два человека погибли при пожаре в квартире в поселке совхоза "Архангельское" на территории Наро-Фоминского городского округа. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Пожар произошел в квартире на улице Комарова в поселке совхоза "Архангельское". В результате погибли два человека", – сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МЧС по Московской области подтвердили гибель двух человек. Сейчас пожар ликвидирован, его площадь составила 15 квадратных метров.

На прошлых выходных произошел пожар в жилом доме в районе Северное Медведково. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров. ЧП случилось в одной из квартир на восьмом этаже 12-этажного дома № 36 в Студеном проезде.

