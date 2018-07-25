МАК начал проверку после крушения самолета в Подмосковье

Фото: ТАСС/Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Московской области

Межгосударственный авиационный комитет приступил к расследованию крушения легкомоторного самолета в Серпуховском районе Московской области, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу МАК.

"В соответствии с российским воздушным законодательством Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", – говорится в сообщении пресс-службы комитета.

Ранее сообщалось, что Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после крушения легкомоторного самолета в Подмосковье, в результате которого погибли два человека.

24 июля неподалеку от аэродрома Дракино в Серпуховском районе Подмосковья разбился самолет Zlin 326. На его борту находились два человека, они погибли.