Транспортная прокуратура начала проверку после крушения самолета в Подмосковье

Фото: ТАСС/пресс-служба ГУ МЧС РФ по Московской области

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после крушения легкомоторного самолета в Подмосковье, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.

"В связи со случившемся Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проводит проверку", – рассказали в ведомстве.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства трагедии.

Неподалеку от аэродрома Дракино в Серпуховском районе Московской области 24 июля разбился легкомоторный самолет Zlin 326. На его борту находились два человека, которые в результате аварии погибли.