Режим ЧС введен в Воронежской области после детонации взрывоопасных объектов

Фото: ТАСС/Александр Река

Режим ЧС введен на территории Ольховатского района Воронежской области после детонации взрывоопасных объектов, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

"Ситуация находится под контролем. На месте работают оперативные службы, военные и представители власти", – написал он.

Власти скорректировали работу детских садов и пришкольного оздоровительного лагеря, уточнил Гусев. Так, детсады "Мир чудес" и "Теремок" в Ольховатском городском поселении приостановили длительность, а учреждения "Белочка" и "Сказка" находятся на ремонте. При этом школы функционируют в обычном режиме, однако родители могут самостоятельно принять решение о посещении их детьми.

Кроме того, губернатор добавил, что проведение ОГЭ на базе Ольховатской средней школы перенесли на резервные дни – 1 и 2 июля.

Он заверил, что в связи с детонацией никто из жителей района не пострадал. Всех граждан проинформировали о необходимых мерах безопасности с помощью громкоговорителей, соцсетей и путем подомового обхода.

"Прошу всех жителей прилегающих муниципалитетов Ольховатского района отнестись к ситуации с пониманием и не поддаваться панике, пока не покидать свои дома без необходимости и следить за дальнейшими сообщениями", – заключил губернатор.

До этого режим ЧС был введен в Севастополе после атаки днем 23 июня ВСУ города пятью американскими ракетами ATACMS. В результате произошедшего погибли четыре человека, еще 153 мирных жителя пострадали, 82 человека госпитализированы.