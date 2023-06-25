Главы МИД Евросоюза обсудят ситуацию с ЧВК "Вагнер" на встрече в Люксембурге 26 июня

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Тема попытки мятежа в России станет главной на плановой ежемесячной встрече глав МИД стран – членов Евросоюза, которая состоится в понедельник, 26 июня, в Люксембурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Бельгии Александра Де Кроо.

Информацией об этом он поделился после собрания Совета национальной безопасности, посвященного последним событиям в РФ.

"Ситуация в России, где произошел уже завершившейся мятеж Евгения Пригожина <...>, направленный против регулярной армии, окажется в центре дискуссии глав МИД Евросоюза в Люксембурге. Бельгию будет представлять министр иностранных дел Аджа Лябиб", – поделился он.

23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил об ударе ВС РФ по его подразделениям. На этом фоне он призвал сторонников выйти против российского военного руководства.

В Минобороны России опровергли эту информацию. ФСБ РФ, в свою очередь, возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу.

В итоге между президентом Белоруссии Александром Лукашенко и основателем ЧВК состоялись переговоры. Пригожин принял предложение главы государства об остановке движения на территории РФ. Группа начала разворачивать свои колонны техники и направилась обратно в полевые лагеря.

Позже стало известно, ситуацию вокруг ЧВК госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

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