Мужчину ранили ножом у Ярославского вокзала

Неизвестный ранил ножом мужчину рядом с Ярославским вокзалом. Полицейские разыскивают злоумышленника, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного главка МВД.
Как рассказали в ведомстве, вечером 23 июня со службы "03" в полицию поступила информация о ножевом ранении. Инцидент произошел в районе дома № 1 на Краснопрудной улице.
Прибыв на место, полицейские обнаружили мужчину 1993 года рождения с колото-резаной раной живота. "Его незамедлительно госпитализировали. В настоящее время ведется розыск нападавшего", – уточнили в МВД.
Возбуждено уголовное дело об "умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном с применением оружия или предметов".
Ранее мужчину с ножом задержали у станции метро "Крылатское". По словам очевидцев, он угрожал девушкам. Кандидат в депутаты Мосгордумы Мария Киселева написала в соцсетях, что у метро было совершено нападение на двух ее помощниц.
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