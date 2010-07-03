Мужчину ранили ножом у Ярославского вокзала

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Неизвестный ранил ножом мужчину рядом с Ярославским вокзалом. Полицейские разыскивают злоумышленника, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного главка МВД.

Как рассказали в ведомстве, вечером 23 июня со службы "03" в полицию поступила информация о ножевом ранении. Инцидент произошел в районе дома № 1 на Краснопрудной улице.

Прибыв на место, полицейские обнаружили мужчину 1993 года рождения с колото-резаной раной живота. "Его незамедлительно госпитализировали. В настоящее время ведется розыск нападавшего", – уточнили в МВД.

Возбуждено уголовное дело об "умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном с применением оружия или предметов".

Ранее мужчину с ножом задержали у станции метро "Крылатское". По словам очевидцев, он угрожал девушкам. Кандидат в депутаты Мосгордумы Мария Киселева написала в соцсетях, что у метро было совершено нападение на двух ее помощниц.