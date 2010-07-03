Неадекватного мужчину с ножом задержали возле станции метро "Крылатское"

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Сотрудники полиции задержали мужчину, который угрожал ножом девушкам возле станции метро "Крылатское", передает Агентство "Москва".

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице, в полицию поступила информация о том, что у станции метро "Крылатское" неадекватный мужчина угрожает прохожим предметом, похожим на нож.

К настоящему моменту гражданин задержан и доставлен в отделение.

Инцидент прокомментировала кандидат в депутаты Мосгордумы Мария Киселева. Она написала на своей странице в Facebook, что нападение у метро было совершено на ее двух помощниц.