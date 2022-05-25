СК обратится в ГП и ВС из-за решения суда Петербурга вернуть ребенка гражданке Австралии

14:36
Фото: depositphotos/irinabal18
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин планирует обратиться в Генпрокуратуру и Верховный суд из-за решения суда в Санкт-Петербурге отдать восьмилетнего ребенка матери-иностранке нетрадиционной ориентации. Об этом говорится в телеграм-канале Следственного комитета РФ.
Как пояснила Петренко, мать девочки, гражданка Австралии, не только состоит в нетрадиционных однополых отношениях, что противоречит действующей Конституции РФ, но и проходит по делу о действиях сексуального характера в отношении собственной дочери. Кроме того, по ее словам, при вынесении решения суд не учел пожелание девочки, которая хотела остаться с отцом в России.
"В этой связи председатель СК России <...> намерен обратиться в Генпрокуратуру и Верховный суд Российской Федерации. Следственный комитет России всегда исходит из приоритета защиты прав несовершеннолетних, в данном случае необходимо сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасность ребенка", – отметила представитель ведомства.
Ранее Госдума приняла в первом чтении внесенный в декабре 2021 года законопроект о запрете услуг суррогатных матерей для иностранных граждан и лиц без гражданства. Воспользоваться такими услугами в случае окончательного утверждения документа смогут только россияне, состоящие в браке, или одинокая гражданка РФ, не имеющая возможности выносить ребенка самостоятельно. Суррогатной матерью при этом может стать также только россиянка.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: