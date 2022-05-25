СК обратится в ГП и ВС из-за решения суда Петербурга вернуть ребенка гражданке Австралии

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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин планирует обратиться в Генпрокуратуру и Верховный суд из-за решения суда в Санкт-Петербурге отдать восьмилетнего ребенка матери-иностранке нетрадиционной ориентации. Об этом говорится в телеграм-канале Следственного комитета РФ.

Как пояснила Петренко, мать девочки, гражданка Австралии, не только состоит в нетрадиционных однополых отношениях, что противоречит действующей Конституции РФ, но и проходит по делу о действиях сексуального характера в отношении собственной дочери. Кроме того, по ее словам, при вынесении решения суд не учел пожелание девочки, которая хотела остаться с отцом в России.

"В этой связи председатель СК России <...> намерен обратиться в Генпрокуратуру и Верховный суд Российской Федерации. Следственный комитет России всегда исходит из приоритета защиты прав несовершеннолетних, в данном случае необходимо сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасность ребенка", – отметила представитель ведомства.

Ранее Госдума приняла в первом чтении внесенный в декабре 2021 года законопроект о запрете услуг суррогатных матерей для иностранных граждан и лиц без гражданства. Воспользоваться такими услугами в случае окончательного утверждения документа смогут только россияне, состоящие в браке, или одинокая гражданка РФ, не имеющая возможности выносить ребенка самостоятельно. Суррогатной матерью при этом может стать также только россиянка.

